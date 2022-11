A direita e Trump são inimigos. Ela é a ordem, ele é o caos

Porventura serei ingénuo, mas duvido bastante da tese de que as sociedades ocidentais estão hoje destinadas a caírem nas mãos do primeiro arruaceiro antidemocrata que lhes fale com voz grossa. As pessoas que sentem o apelo dos discursos contra o “sistema” não estão depois necessariamente predispostas para a incompetência, o clima de violência latente e o desafio à ordem política, que é no que muitas vezes esse discurso se transforma quando conquista o poder.