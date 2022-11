Manifestantes invadem edifício em Lisboa onde está o ministro da Economia

A invasão aconteceu durante a marcha contra o fracasso climático que arrancou às 14h do Campo Pequeno.

Dezenas de manifestantes invadiram este sábado um edifício em Lisboa, onde decorria um evento privado com o ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, durante uma marcha a protestar o fracasso climático.

No exterior do edifício, na Avenida Defensores de Chaves, centenas de manifestantes cantavam “Fora, fora Costa Silva”. Duas unidades das forças de segurança entraram dentro do prédio, estando os manifestantes a serem retirados, alguns deles arrastados pelas forças de segurança.

“Não vamos sair daqui enquanto ele [ministro da Economia] não sair”, sublinhavam.

Entretanto um cordão formado por entre 15 a 20 forças de segurança foi criado à volta da entrada do edifício.

A demissão do ministro é uma das exigências dos jovens que pertencem ao movimento Fim ao Fóssil, assim como o fim da exploração de combustíveis fósseis até 2030.

A marcha contra o fracasso climático foi promovida por organizações ambientalistas que exigem “políticas climáticas compatíveis com a realidade climática”. Sob o lema “Unir contra o fracasso climático”, a marcha, que começou às 14h no Campo Pequeno e termina junto ao Instituto Superior Técnico, decorre em simultâneo com a 27.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas.

O movimento em Lisboa é da responsabilidade de associações como a Climáximo, a DiEM25, a Scientist Rebellion Portugal e a Zero, bem como a Greve Climática Estudantil, que ao longo da última semana promoveu um protesto que passou pela ocupação de seis escolas secundárias e faculdades em Lisboa para apelar ao fim dos combustíveis fósseis.