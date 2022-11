O Antirracismo nos banco dos réus

A 10 de junho de 1995, Mário Machado fazia parte do grupo da Frente de Defesa Nacional que assassinou Alcindo Monteiro e brutalizou várias pessoas naquela noite. Hoje, o neonazi mais conhecido do país procura utilizar os tribunais para limpar a sua imagem à custa da vida de um outro homem negro, Mamadou Ba. De facto, Mário Machado tem vindo a fazer várias tentativas de retorno à vida pública como se de uma figura impoluta se tratasse. Foi isso que procurou fazer com a candidatura à liderança da Juve Leo (2018); com a ida ao programa Você na TV (2019); ou a viagem à Ucrânia, onde acabaria por não se juntar à Legião Internacional (2022). Para esse efeito, o Tribunal Central de Instrução Criminal considerou oportuno suspender o Termo de Identidade e Residência e a obrigação de apresentações quinzenais às autoridades, medidas às quais Mário Machado estava obrigado.