De dinossauros em Lisboa a chocolate em Grândola, ideias de passeios em família

Um festival de ilustração, marionetas ou um musical com preocupações climáticas estão entre as sugestões para entreter e animar os miúdos nos próximos dias.

FESTIVAL

Braga em Risco - Encontro da Ilustração

5 a 18 de Novembro

A sexta edição do evento celebra os centenários de Maria Ondina Braga e de José Saramago e traz no mapa duas dezenas de exposições e mais de 70 artistas nacionais e internacionais.

Com especial foco na literatura infanto-juvenil, o programa conta ainda com uma série de oficinas de ilustração, mercados de arte, apresentações de livros, visitas guiadas, concertos, masterclasses e sessões de cinema.

Joanna Concejo, Nathalie Minne, Marina Gibert, Alexandre Rampazo e Nastya Varlamova são alguns dos nomes em destaque no encontro que espalha o traço por vários espaços da cidade (entre eles, a Casa dos Crivos, o Museu de Imagem, a Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva e a Livraria Centésima Página). A entrada é livre.

MUSICAL

A Loja dos Brinquedos

13 de Novembro a 18 de Dezembro

Num cenário mágico, cheio de bonecos, peluches e brinquedos, a Companhia da Esquina conta a história de Rosmaninho, uma criança que não sabe brincar, e do seu pai Serapião, sonhador, artesão e dono de uma loja de brinquedos, que com a sua arte preserva “o poderoso mistério que é o saber brincar”.

Em cena no Teatro Villaret (Lisboa), com sessões ao sábado (16h) e ao domingo (11h) e bilhetes a 10€.

Gaspar

12 de Novembro a 18 de Dezembro

As alterações climáticas e a pegada do ser humano no planeta dão o tom ao musical que se centra em Gaspar, um rapaz que adora imaginar o que não existe.

Tudo começa quando um mergulho na sua banheira o leva ralo abaixo até ao fundo mar. Ali “vivem” sapatos perdidos e uma boa oportunidade para inventar. Plantar uma floresta em cada sapato é apenas o início de uma “ode à imaginação” que tem muito por onde andar, até porque “se há coisa que o chateia é que não exista o que não existe”, nota a sinopse.

Com direcção de Vicente Wallenstein e texto de João Cachola, o espectáculo conta com banda sonora dos Zarco. No Teatro Maria Matos (Lisboa), sábado às 16h e domingo às 11h. A entrada custa 12€.

Música no Coração

12 de Novembro

Armando Calado adapta o clássico do cinema protagonizado por Julie Andrews, sobre uma noviça que se encarrega de educar os sete filhos-cantores do viúvo e rígido capitão Von Trapp.

A dar vida ao concerto semi-encenado está um elenco 100% português, com nomes como Sofia Escobar, Jorge Corrula, Manuela Couto ou Virgílio Castelo. Sábado, às 21h30, no Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota (Porto), com bilhetes entre 35€ e 120€.

TEATRO

Coisas

11 a 15 de Novembro

As Marionetas do Porto dão as mãos ao amigo Constantino (Nery) para contar um conto sobre coisas.

Em cena está um mundo analógico que complementa a “dimensão digital que molda o quotidiano” contemporâneo, mostrando que os lugares das coisas não são amorfos, antes compõem um quadro vivo e animado, que molda a visão que temos do mundo e de nós próprios. Exemplos? Uma caixa que sonha ser jardim, uma mala que é uma memória e uma menina cujo corpo é um gabinete de curiosidades.

No Teatro Constantino Nery, em Matosinhos, sábado às 21h30 e domingo às 16h (sessões para escolas nos dias úteis). Os bilhetes custam entre 5€ e 7,50€.

Foto Guarda Mundos pelo Teatro da Didascália DR/Teatro da Didascália

Guarda Mundos

12 de Novembro

“Símbolo de refúgio e de portal para uma outra dimensão”, lembra o Teatro da Didascália, o guarda-fatos tem espaço para arrumar roupa e objectos, mas também alberga memórias e histórias dentro das gavetas, que prometem “catapultar” as crianças para o “universo da imaginação”.

A peça sobe ao palco do Espaço Fauna, em Vila Nova de Famalicão, sábado, às 16h. A entrada custa 5€.

MÚSICA

Mão Verde

11 de Novembro

A rapper Capicua, o guitarrista e teclista Pedro Geraldes, a baixista Francisca Cortesão e o percussionista António Serginho são os “quatro gomos da mesma laranja”, apostada em desenvolver o interesse das crianças em torno de tudo o que é verde. Um livro-disco-espectáculo para pôr “verdes e maduros” a pensar nas graças da natureza, com uns passitos de música e dança à mistura.

É apresentado no Teatro das Figuras (Faro), à boleia do Mochila - Festival de Teatro para Crianças e Jovens. Sexta, às 21h, com bilhetes de 8€ a 12€.

EXPOSIÇÃO

Dinossauros - O Regresso dos Gigantes

A partir de 11 de Novembro

Com o aval do Museu da Lourinhã, o Pavilhão do Conhecimento - Centro Ciência Viva de Lisboa torna a pôr os gigantes pré-históricos em cena e convida para uma “viagem intrépida à Era Mesozóica”.

Entre vários modelos à escala real, estão presentes os famosos Tyrannosaurus rex e Triceratops, a par de uma série de estações para vestir o fato de paleontólogo, seja num sítio de escavação, numa tenda de campanha ou num laboratório.

As portas estão abertas de terça a sexta, das 10h às 18h; sábado, domingo e feriados, das 10h às 19h. A entrada custa 8€ (dos três aos 11 anos), 9€ (dos 12 aos 17) e 11€ (adulto). A inauguração está marcada para sexta, entre as 18h e as 21h30, com um programa de animação à medida e entrada livre.

FEIRA

Feira de Chocolate de Grândola

11 a 13 de Novembro

Com apetite redobrado (por conta dos dois anos de dieta pandémica), a feira volta a adoçar a vila alentejana com chocolate de várias formas e sabores.

A iguaria centra as atenções nos cerca de 60 expositores montados no Parque de Feiras e Exposições, mas não é dona do pedaço: também por lá passam música, teatro de rua, circo, magia, gigantones, piñatas, estátuas vivas, show cookings e esculturas em chocolate.

A entrada custa 1€ na sexta-feira (das 14h às 24h) e 1,50€ no sábado (das 12h às 24h) e domingo (das 12h às 20h), ficando a 3€ para os três dias. Crianças até aos nove anos não pagam.

PASSEIOS

Semana do Mar

14 a 20 de Novembro

Visitas ao Farol de Montedor (o mais setentrional do país) e ao Instituto de Socorros a Náufragos, exposições temáticas – Um Mar de Tradições: História, Arte e Devoção. A Ribeira de Viana e O Encalhe do Navio Coral Bulker –, ateliês ecológicos, acções de limpeza costeira, aulas a bordo sobre o mundo das algas.

À boleia do Dia Nacional do Mar, celebrado a 16 de Novembro, Viana do Castelo solta as amarras a um programa ancorado na promoção do valor natural e cultural deste património, realçando a importância do mar na história nacional, e a aproximação à ciência e aos trabalhos de investigação marítima.

O programa detalhado pode ser consultado aqui. A entrada é livre mas algumas actividades estão sujeitas a inscrição prévia através do site ou do telefone 258 809 303.