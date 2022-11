Netflix estreia transmissões em directo com espectáculo de Chris Rock

O especial de comédia com o humorista que foi agredido na última cerimónia dos Óscares está programado para o início de 2023.

O serviço de streaming norte-americano Netflix anunciou na quinta-feira que o comediante Chris Rock vai ser o primeiro artista a actuar na estreia da plataforma em eventos com transmissão em directo à escala global.

O especial de comédia está programado para o início de 2023, mas não foram revelados muitos pormenores.

“Chris Rock é uma das vozes cómicas mais icónicas e importantes da nossa geração”, disse o vice-presidente de stand-up e formatos de comédia da Netflix, Robbie Praw, citado em comunicado.

“Estamos entusiasmados porque o mundo inteiro vai poder experimentar um evento de comédia em directo de Chris Rock e fazer parte da história da Netflix. Este vai ser um momento inesquecível e estamos muito honrados por Chris carregar essa tocha”, acrescentou.

Este vai ser o primeiro teste importante de transmissão em directo na Netflix, abrindo a porta para outros programas.

Vai ser o segundo especial de stand-up de Chris Rock na Netflix, depois de o primeiro, Chris Rock: Tamborine, ter-se estreado em Fevereiro de 2018.

Em Março, o comediante norte-americano foi, involuntariamente, um dos protagonistas do episódio mais marcante da cerimónia dos Óscares, ao ver-se esbofeteado em directo por Will Smith, que reagiu com violência a uma piada sobre a sua mulher, a actriz Jada Pinkett Smith.

Na sequência desse episódio, Will Smith acabaria por sair da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, antecipando uma provável sanção dos seus pares.