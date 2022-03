Ovação em pé: Chris Rock voltou aos palcos da comédia, que estão a repensar segurança

“Como foi o vosso fim-de-semana?”, perguntou o comediante Chris Rock na sua primeira aparição pública após ter sido esbofeteado no palco mais mediático do mundo na noite de domingo. Foi em Boston, no Teatro Wilbur, que o humorista disse que ainda está “a processar” o sucedido e recebeu o apoio do seu público, não proferindo declarações contundentes. No início do espectáculo de comédia, pré-agendado, recebeu uma ovação em pé de dois minutos; no final, a mesma coisa, descreve a imprensa presente. Entretanto, alguns clubes de comédia admitem rever medidas de segurança e descrevem o sentimento na sua comunidade: “100% ultraje”.