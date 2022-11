João Oliveira: melhorar resultados eleitorais do PCP “não depende” de Paulo Raimundo

Ex-líder parlamentar e membro da comissão política do comité central, admite que o foco do PCP será agora na organização da contestação social.

Na estratégia de médio prazo que se discute no próximo fim-de-semana na conferência nacional, uma das prioridades do PCP é a aproximação a sectores desiludidos com a maioria absoluta do PS para aumentar o poder nas ruas e forçar nova ‘geringonça’ em 2026. João Oliveira defende, em entrevista ao PÚBLICO/Renascença, que Jerónimo de Sousa não é responsável pela quebra eleitoral do partido.