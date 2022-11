Os desafios de Paulo Raimundo no PCP e na rua

Resolução que será aprovada na conferência nacional do próximo fim-de-semana identifica as apostas do partido para reforçar a sua posição. Aposta na luta da rua é uma vertente essencial.

Com a entrada de Paulo Raimundo, o PCP junta-se ao PSD nos partidos sem líder no Parlamento. Mas isso não deverá ser problema de maior para os comunistas porque, perante um PS com maioria absoluta que desde o início do ano seca tudo à sua volta, o foco do PCP já não está na Assembleia da República, mas sim na rua.