Paulo Raimundo, operário como Jerónimo em versão jovem, é o senhor que se segue no PCP

É uma mudança na continuidade com um toque de juventude: Paulo Raimundo, que dentro de uma semana substituirá Jerónimo de Sousa como secretário-geral do PCP, é a procura de um perfil o mais parecido possível com o do metalúrgico de origens modestas que se fez deputado na Constituinte, que cresceu no partido e o lidera há 18 anos.