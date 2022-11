Com que Estados Unidos acordámos nesta quarta-feira?

Os Estados Unidos da América estiveram nesta terça-feira a votos para eleger os membros da Câmara dos Representantes e um terço dos lugares do Senado e, às 7h da manhã (hora de Lisboa), a eleição está mais renhida do que se previa nas sondagens, apesar da provável perda da maioria democrata na Câmara dos Representantes. Neste P24 ouvimos o jornalista do PÚBLICO, António Saraiva Lima.

