Quando amanheceu, o nervosismo tinha mudado de lado

1. O dia nasceu na América e o Partido Republicano continuava sem poder reclamar vitória. Nem sequer pequena, nem sequer mínima. As duas câmaras do Congresso continuavam sem dono garantido. Provavelmente, os republicanos vão ganhar a Câmara dos Representantes, ainda que por uma margem mínima, o que lhes dá um poder assinalável para “estragar” os planos de Joe Biden para os dois anos que faltam de mandato, pelo menos no que toca à política interna. No Senado, tudo continuava em aberto. Se o ganharem, será por um ou dois senadores. A previsão da The Economist estava certa: o tsunami vermelho deu lugar a uma pequena ondulação.