Mudanças nos politécnicos levam a um ensino “mais estratificado”, alerta CES

À semelhança do que já fez o ministério de Elvira Fortunato, também o Conselho Económico e Social (CES) alertou, nesta terça-feira, para os riscos de uma alteração do sistema do ensino superior como aquela que está a ser discutida na comissão parlamentar da Educação: os institutos politécnicos mudarem a sua designação para universidades e passarem a atribuir doutoramentos.