Rodrigo Gonçalves, um dirigente do PSD poderoso e polémico

Rodrigo Gonçalves, que foi esta terça-feira alvo de buscas por parte da PJ juntamente com o autarca de Oeiras, Isaltino Morais, é um militante e dirigente histórico do PSD de Lisboa, que tem estado envolvido em várias polémicas e que passou de apoiante de Rui Rio a apoiante de Luís Montenegro. É actualmente membro da Comissão Política do PSD, principal órgão de aconselhamento político do líder.