PJ faz buscas em Oeiras e Odivelas. Isaltino Morais é um dos alvos

Isaltino Morais, presidente da câmara de Oeiras, e Rodrigo Gonçalves, membro da comissão política nacional do PSD, estão entre os alvos das buscas.

A Policia Judiciária (PJ) está esta manhã a realizar buscas em Oeiras e Odivelas. Isaltino Morais, presidente da Câmara de Oeiras, e Rodrigo Gonçalves, membro da comissão política nacional do PSD, estão entre os alvos, assim como a mulher deste, que exerce funções no departamento jurídico da autarquia de Odivelas.

Daniel Gonçalves, presidente da junta de freguesia das Avenidas Novas, em Lisboa, e pai de Rodrigo Gonçalves também está entre os visados.

Em causa estarão crimes de corrupção, participação económica em negócio e prevaricação, relacionados com projectos empresariais e imobiliários, além de esquemas com contratações fictícias de prestações de serviços para autarquias por ajuste directo, segundo avançou a CNN e confirmou o PÚBLICO.

No caso de Daniel Gonçalves as suspeitas recaem sobre a contratação, por ajuste directo, de cinco empresas que anteriormente celebraram contratos semelhantes com a junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, na altura em que o seu filho Rodrigo era o presidente.

Rodrigo Gonçalves presidiu à junta de São Domingos de Benfica até 2013 e foi quando perdeu a liderança que os contratos com estas cinco empresas foram denunciados por suspeitas de irregularidades.

O novo executivo deu conta que os pagamentos a pelo menos cinco empresas reflectiam verbas correspondentes a valores que oscilavam entre quatro e cinco meses de trabalho quando essas empresas só teriam prestado serviços ao longo de dois meses.

Aliás, essas suspeitas deram origem a um processo-crime da nova equipa de gestão da junta, liderada por António Cardoso, contra a anterior equipa por suspeitarem de participação económica em negócio.

Na operação estão cerca de 100 elementos da PJ, entre inspectores e peritos contabilísticos, que visam mais de 30 buscas a casas, empresas e duas câmaras municipais, Oeiras e Odivelas, refere a CNN.

Em 2019, Rodrigo Gonçalves esteve envolvido envolvido numa polémica quando exercia funções de consultor de comunicação do PSD, contratado pelo então líder Rui Rio, para gerir as redes sociais dos sociais-democratas.

Acabou por demitir-se dessas funções apenas seis meses depois de tomar posse e depois de ter sido referido, numa reportagem publicada pelo Diário de Noticias, como uma das pessoas que criou perfis falsos em redes sociais, sobretudo no Twitter, para difundir mentiras.