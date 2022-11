Teatro Nacional São João homenageia Ana Luisa Amaral com leitura encenada

As palavras da poeta Ana Luísa Amaral (1956-2022) vão subir ao palco do Teatro Nacional São João (TNSJ), no Porto, no próximo dia 26 de Novembro, numa leitura encenada dos seus poemas e dos que traduziu.

A iniciativa intitula-se Diz toda a verdade mas di-la oblíqua e contará com actores do elenco do espectáculo Bruscamente no Verão Passado, a peça de Tennessee Williams que Ana Luísa Amaral traduziu para português e que estará pela primeira vez em cena no TNSJ, de 17 a 27 de Novembro, anunciou o teatro em comunicado.

Esta nova tradução de Ana Luísa Amaral será publicada em livro pelo TNSJ.

O tributo vai buscar o título a um verso de Emily Dickinson, autora dilecta que Ana Luísa Amaral também traduziu, e incluirá leituras encenadas de autores como Shakespeare, Louise Glück, Elizabeth Bishop e John Updike, em traduções da poeta seleccionadas pela ensaísta Rosa Maria Martelo.

Dirigida por Afonso Santos, a leitura terá a participação de Emília Silvestre, Marta Bernardes, Pedro Mendonça e Pedro Barros.

A sessão de homenagem terá lugar pelas 21h30, na sala principal do São João, e é de entrada gratuita, podendo a marcação de lugar ser feita previamente por telefone ou email.

Além de poeta, Ana Luísa Amaral foi investigadora, professora, ensaísta, ficcionista e tradutora. Fez um doutoramento sobre a poesia de Emily Dickinson, e especializou-se em Poéticas Comparadas, Estudos Feministas e Estudos Queer.

Recebeu várias distinções nacionais e internacionais, do Prémio Vergílio Ferreira ao Grande Prémio de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores, do Correntes d'Escritas, ao Prémio Internazionale Fondazione Roma: Ritratti di Poesia, tendo-lhe sido ainda atribuído, no ano passado, o Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana.

A sua obra encontra-se traduzida e publicada em mais de uma dezena de línguas e países.