Jerónimo evoca Cunhal na última sessão pública como secretário-geral do PCP

A última intervenção pública de Jerónimo de Sousa enquanto secretário-geral do PCP, antes da conferência nacional do próximo fim-de-semana, vai ser na próxima quinta-feira, numa evocação do histórico líder Álvaro Cunhal, na Marinha Grande, Leiria.

Intitulada “Mais força aos trabalhadores – conquistar direitos, transformar o sonho em vida”, a sessão pública evocativa de Cunhal, que morreu em 2005, decorrerá na quinta-feira a partir das 21h no Sport Operário Marinhense, na Marinha Grande, na rua 25 de Abril.

A iniciativa que evocará o histórico líder comunista, no dia em que faria 109 anos, realiza-se poucos dias antes de Jerónimo de Sousa, 75 anos, ser substituído por Paulo Raimundo, na reunião do comité central do próximo sábado, depois de terminados os trabalhos da conferência nacional, na qual o ainda secretário-geral intervirá da parte da manhã.

O dirigente comunista Paulo Raimundo, funcionário do partido desde 2004, apresentado no site do PCP como operário, exerceu vários ofícios, desde carpinteiro e padeiro até animador cultural.

Raimundo vai substituir Jerónimo, “o retrato fiel do operário e a pessoa que melhor representava no Parlamento a origem social do PCP”, como o descreveu o antigo deputado António Filipe em 1996, ano em que Jerónimo se apresentou como candidato presidencial.

A proposta de Paulo Raimundo para substituir Jerónimo de Sousa partiu do secretariado e foi, entretanto, acolhida pela direcção comunista, apesar de ter provocado “alguma surpresa” no comité central, como admitiu Jerónimo de Sousa, em conferência de imprensa no domingo.

A substituição foi conhecida no sábado passado, através de comunicado enviado pelo gabinete de imprensa do PCP, ao início da noite, que dava conta da iniciativa de Jerónimo de Sousa de colocar a questão da sua saída aos órgãos do partido.