O homem que o PCP escolheu para voltar a ter as graças do povo e travar o Chega

Paulo Raimundo será o mais novo secretário-geral da história do PCP a seguir a Bento Gonçalves. Tem 46 anos e Álvaro Cunhal só chegou ao posto no ano em que fez 48 anos, em 1961. Não terá a empatia de um Jerónimo de Sousa, mas são-lhe reconhecidas grandes capacidades de procurar pontes e consensos. Ao contrário de Carlos Carvalhas, que fez a “rodagem” como secretário-geral adjunto, e Jerónimo de Sousa, que foi candidato presidencial, o trabalho de Paulo Raimundo nunca foi na frente institucional, mas com as bases do partido, com os sindicalistas e os jovens. Para as pessoas comuns, é um perfeito desconhecido – mas os comunistas acreditam que será “uma boa surpresa”.