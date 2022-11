Jimmy Kimmel está de regresso aos Óscares

Comediante e estrela da cadeia ABC com o seu Jimmy Kimmel Live! apresenta pela terceira vez a cerimónia, que acontecerá a 12 de Março de 2023.

O apresentador e comediante Jimmy Kimmel está de regresso à apresentação da cerimónia dos Óscares, anunciou esta segunda-feira a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. A cerimónia acontece um ano depois do momento de agressão protagonizado por Will Smith a Chris Rock e irá decorrer a 12 de Março de 2023 no Dolby Theatre, em Los Angeles.

Não se pode dizer que Kimmel seja um novato: em 2017 e 2018 coube-lhe igual missão e a intenção da Academia é que o comediante e apresentador seja um anfitrião capaz de entusiasmar audiências, em queda nesta cerimónia bem como noutras, como os Grammy - excepção para a cerimónia dos Óscares deste ano, que em muito se ficou a dever ao estalo dado por Will Smith, um dos actores mais reconhecidos da sua geração, ao comediante Chris Rock por este ter feito uma piada sobre a cabeça rapada da sua mulher, Jada Pinkett Smith, que sofre de alopécia.

“Ser convidado pela terceira vez para apresentar os Óscares só pode significar uma de duas coisas: uma grande honra ou uma armadilha”, gracejou Kimmel. “Seja como for, agradeço à Academia terem sido tão céleres a estender-me o convite... depois de tantos outros, bons, o terem rejeitado”, acrescentou.

Já a Academia defendeu a sua escolha em comunicado: “Jimmy é o anfitrião perfeito para nos ajudar a mostrar o reconhecimento público de que tantos artistas e filmes incríveis são merecedores. A sua ligação ao cinema, a sua habilidade em arrebatar audiências e a sua experiência em transmissão televisiva ao vivo vão certamente tornar esta 95.ª cerimónia numa experiência inesquecível”.