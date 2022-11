Lotaria americana Powerball cresce para o maior jackpot do mundo

Prémio aumentou para 1,9 mil milhões de dólares. A próxima oportunidade para os jogadores ganharem o jackpot será no sorteio de segunda-feira.

Um jackpot recorde da lotaria americana Powerball aumentou para 1,9 mil milhões de dólares (aproximadamente a mesma quantia em euros, ao câmbio actual) depois de ninguém ter vencido o prémio no sorteio de sábado à noite, de acordo com a entidade gestora do concurso.

O valor estimado de 1,6 mil milhões de dólares que estava em jogo no sábado já era o maior prémio de lotaria alguma vez oferecido, segundo a Powerball.

Para ganhar o grande prémio, o jogador tem de adivinhar todos os seis números da sorte, incluindo a powerball final. Os números vencedores sorteados a 5 de Novembro foram 28, 45, 53, 56, 69 e o número da powerball o 20.

A próxima oportunidade para os jogadores ganharem o jackpot bilionário será no sorteio de segunda-feira, embora a probabilidade seja de um em 292,2 milhões.

Ninguém acerta nesta lotaria desde 3 de Agosto, quando um apostador na Pensilvânia levou para casa mais de 200 milhões de dólares, segundo a Powerball.

Desde então, o prémio aumentou rapidamente, gerando muitas vendas em postos de gasolina e quiosques nos Estados Unidos, onde os americanos compram um bilhete por dois dólares.

Os vencedores podem decidir receber o seu dinheiro na forma de uma anuidade, paga em 30 pagamentos graduais ao longo de 29 anos, ou num pagamento único, estando ambos sujeitos a impostos.