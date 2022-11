No Brasil, os pobres revelaram uma “visão política muito mais sofisticada do que se imaginava”

As imagens de estradas bloqueadas por apoiantes de Jair Bolsonaro que se recusam a aceitar a derrota do actual Presidente não chocam o historiador Luiz Felipe de Alencastro, que vê sinais de alguma normalidade política no horizonte. Na verdade, o investigador da Fundação Getúlio Vargas considera que é Bolsonaro, ao perder a imunidade a partir de 1 de Janeiro de 2023, que vai passar a estar “muito vulnerável”. Alencastro participou na sexta-feira remotamente na abertura do Ciclo Império, um conjunto de reflexões sobre os principais impérios do século XX que se realiza na Culturgest, em Lisboa, até 12 de Dezembro.