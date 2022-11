Marcelo realça “cortesia institucional” de Jerónimo e deseja felicidades a Paulo Raimundo

O Presidente da República não se mostrou muito surpreendido com a substituição anunciada de liderança do PCP, em que Jerónimo de Sousa dá lugar a Paulo Raimundo. Mesmo sem querer comentar “escolhas partidárias”, Marcelo Rebelo de Sousa fez questão de sublinhar a “cortesia institucional” que sempre houve entre ele e Jerónimo de Sousa, o líder cessante, desejando “felicidades” ao novo secretário-geral, Paulo Raimundo.

“Conheço o secretário-geral cessante há 50 anos, fomos ambos [deputados] constituintes e lembro-me dele muito jovem na bancada do PCP”, afirmou Marcelo, acrescentando que sempre manteve com ele “uma cooperação institucional, independentemente de concordâncias e discordâncias, como a da votação do Orçamento do Estado [no ano passado] que motivou a dissolução do Parlamento”.

Mas a ideia que o chefe de Estado quis frisar foi mesmo a de “cortesia institucional e cooperação institucional” que sempre existiu na relação com Jerónimo de Sousa.

Quanto ao seu substituto, Paulo Raimundo, Marcelo recorda-se dele ao lado de Carlos Carvalhas, quando ele próprio era líder do PSD: “Fazia parte dos órgãos dirigentes do PCP”, disse Marcelo, desejando-lhe felicidades.

Numa reunião do Comité Central do PCP marcada para o próximo sábado, 12 de Novembro, “será feita a proposta de eleição de Paulo Raimundo para secretário-geral do PCP”, lê-se no comunicado enviado esta noite para as redacções.

Também o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, agradeceu o “enorme contributo” de Jerónimo de Sousa para as instituições democráticas portuguesas, em reacção ao anúncio da sua saída de secretário-geral do PCP.

“No dia em que se anuncia que o deputado Jerónimo de Sousa deixará de ser, a seu pedido, secretário-geral do PCP, é tempo de agradecer o enorme contributo que tem dado para as instituições democráticas portuguesas”, escreveu Augusto Santos Silva na sua conta na rede social Twitter.