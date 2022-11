A igualdade remuneratória entre mulheres e homens não foi prioridade

No Acordo de Médio Prazo de Melhoria dos Rendimentos, dos Salários e da Competitividade, assinado entre o Governo e os parceiros sociais em sede de Comissão Permanente de Concertação Social no dia 9 de outubro de 2022, não há qualquer referência à igualdade remuneratória entre mulheres e homens. Não obstante a recomendação da Comissão Europeia (março de 2014) relativa ao reforço da transparência remuneratória como prática de gestão favorável ao princípio da igualdade salarial entre homens e mulheres —​ refletida, em parte, na Lei da Igualdade salarial (Lei n.º 60/2018, de 21 de agosto) —​, pergunto-me se a matéria não foi considerada suficientemente relevante para constar de um acordo estratégico e central (assim tem sido anunciado…) para a competitividade do país.