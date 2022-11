O primeiro Burger King vegan da Península Ibérica abriu em Lisboa (por um mês)

Está oficialmente aberto o primeiro Burger King Vegan da Península Ibérica. Na Rua de Belém, em Lisboa, a loja do Burger King perde as características habituais da cadeia de hambúrgueres e tem um novo alvo: os vegans.

A poucos metros do Museu da Presidência da República, somos recebidos por um toldo verde pouco usual que adorna o nome da marca e uma esplanada que pretende evocar um parque.

A loja de Belém, que abriu portas em Maio, transforma-se a partir desta sexta-feira, 4 de Novembro, na primeira pop-up da marca, na Península Ibérica, com uma oferta inteiramente vegan a decorrer durante um mês, após a iniciativa ter marcado presença no Reino Unido e na Áustria, já durante este ano.

Jorge Carvalho, director-geral do Burger King Portugal e Espanha, considera a abertura do restaurante com conceito vegan em Portugal como uma tentativa de resposta ao consumidor “que se encontra preocupado com os seus hábitos alimentares”. Outra das metas confessadas: a “vontade e importância de desenvolver o mercado português.”

“Queremos que este restaurante seja a casa dos amantes do Burger King. Dos que já esperavam algo assim, dos que serão surpreendidos com este conceito e também dos curiosos”, refere Jorge Carvalho em comunicado.

Foto A ementa característica mantém-se, mas usando apenas proteínas vegetais Burger King

A aposta é simples, explica a cadeia de fast food: “hambúrgueres” de soja, não modificada geneticamente, garante-se, e trabalhada de forma a possuir uma textura e sabor de carne sem ser carne, combinada com especiarias e vitamina B12 – esta, defendem, é adicionada para permitir a quem não come carne ingerir esta vitamina necessária, normalmente presente na proteína de carne.

Os cuidados para garantir que o consumidor tenha ao seu dispor alimentos inteiramente vegans iniciaram-se antes mesmo da abertura com a limpeza cuidadosa do grelhador utilizado de forma a eliminar qualquer proteína animal que possa ter permanecido. “Nos outros restaurantes garantimos que é apenas vegetal porque não podemos garantir que não ficou proteína animal das outras confecções que são feitas. Aqui garantimos que é 100% vegan”, explica o responsável da Burger King durante uma visita feita ao novo espaço. A grande concorrente da marca, a gigante McDonalds, também já se lançou no segmento vegetal: em Portugal apresentou recentemente o McPlant, burguer de base vegetal, mas não vegan, precisamente por ser confeccionado na mesma grelha que as carnes.

O verde é o novo king

O Burger King, que se anuncia como a primeira cadeia de fast-food a lançar produtos vegetarianos, teve coma primeira aposta vegetal o Rebel Whopper 100% vegetal, lançado em 2019, em parceria com a marca The Vegetarian Butcher, que se junta mais uma vez à marca Burger King para a concretização deste restaurante.

Foto Burger King Belém agora é vegan dr

Lá dentro, o verde e o branco tornam-se as cores chave deste jardim pautado por plantas que adornam as paredes, tectos e janelas. A elas juntam-se as mesas e cadeiras de madeira que nos transportam para as tardes de piquenique.

O interior do restaurante é constituído por dois pisos, com o andar superior acessível através de uma escada de madeira rodeada pelas paredes adornadas de plantas: querem transportar-nos para uma floresta urbana. No piso superior, na área de refeição somos recebidos pelo “novo normal” deste espaço marcado por decorações verdes que partilham o espaço com a coroa dourada pendurada no tecto e a frase presente na parede de frente às escadas, que remete ao lema do estabelecimento, “Home of the plants” (A casa das plantas).

É hora de almoço. Os hambúrgueres e acompanhamentos encontram-se servidos, desde os nuggets aos marcantes hambúrgueres com queijo e bacon, todos têm a sua versão 100% vegan, criada com substitutos de origem não animal, ao dispor do cliente. Sem esquecer os gelados vegan (Ben & Jerry’s).

Foto Burger King Vegan em Belém dr

Uma coisa é certa: os hambúrgueres não saberão todos ao mesmo. Consoante o hambúrguer preparado são realizadas alterações na mistura das especiarias, pretendendo-se tornar cada um único no seu sabor.

A loja, refere o responsável, recebe diariamente cerca de 400 a 500 clientes, tendo sido escolhida para a iniciativa, diz José Carvalho, pela sua localização turística, tão frequentada por portugueses quanto por turistas de todas as partes do mundo.

Actualmente, a cadeia de fast food conta com quatro produtos vegetarianos em todos os seus restaurantes – Rebel Whooper, Nuggets vegetais, Long vegetal e Big King vegetal.

Depois de Lisboa, adianta o responsável, o plano passa por “replicar a ideia em Espanha e, em pelo menos, mais uma cidade de Portugal”.

A loja vegan da Burger King em Belém, admite, poderá ter vida prolongada, caso os resultados da iniciativa sejam considerados positivos.

