Renegociação de crédito da casa pode ser feita a partir de taxa de esforço de 36%

O Governo aprovou esta quinta-feira um diploma que pretende facilitar a renegociação de créditos à habitação por parte de famílias que possam sentir dificuldade para suportar o aumento das taxas de juro. Só estão incluídos os créditos até 300 mil euros e para a casa da morada de habitação - ou seja, empréstimos para casas de férias não são abrangidos.

Essa renegociação pode ser feita a partir do momento em que a taxa de esforço ficar superior a 50%, ou ultrapasse os 36% do rendimento líquido do agregado familiar, ou ainda se houver um aumento de 5% acima da taxa estabelecida no início do contrato e se daí ultrapassar os 36%. Neste caso, para a taxa de esforço contam os encargos de todos os empréstimos e não apenas o do crédito à habitação.

A possibilidade de renegociação também pode acontecer nos casos em que a taxa de esforço aumente cinco pontos percentuais, na sequência da escalada das taxas Euribor, esclareceu o secretário de Estado do Tesouro, na conferência de imprensa do Conselho de Ministros que aprovou a medida.

No caso das famílias em que a taxa de esforço ultrapasse actualmente os 50%, os bancos terão de apresentar necessariamente uma proposta de renegociação. Mas esta taxa de esforço é calculada num cenário de agravamento de taxas de juro em 3 pontos percentuais, ou seja, um cenário de stress que já é imposto pelo Banco de Portugal de forma preventiva.

Nas renegociações de crédito fixadas pelo diploma, os bancos não podem subir a taxa de juro, nem cobrar quaisquer comissões.

As opções para a renegociação do contrato por parte das famílias em dificuldades para pagar as prestações são, na prática, as que já estão actualmente disponíveis no mercado, incluindo no plano de acção para o risco de incumprimento (PARI): o alargamento por cinco anos do prazo do contrato do crédito à habitação (e findo esses anos pode regressar ao prazo normal), a criação de períodos de carência ou diferimento de capital, o refinanciamento ou a consolidação de crédito, a redução da taxa de juro durante um prazo negociado com o banco, ou a mudança de banco.

Qualquer que seja a modalidade escolhida, a premissa fundamental é que não haja aumento da taxa de juro, especificou o secretário de Estado do Tesouro, João Nuno Mendes.

Outra das medidas que já tinha sido antecipada é a eliminação temporária da comissão de amortização de créditos, de forma a estimular a utilização da poupança para reduzir a dívida da casa ou mesmo pagar tudo o que tem em falta. Trata-se de uma suspensão temporária desta comissão, que é actualmente de 0,5%, até ao final de 2023, e abrange apenas os empréstimos a taxa variável, ou seja, associados à taxa Euribor.

O governante fugiu sempre a comentar o facto de os clientes que recorrerem à renegociação do contrato poderem ficar numa espécie de “lista negra” dos clientes de risco, o que os poderá impedir ou pelo menos dificultar o acesso a outros créditos - regra que está na lei do sistema bancário -, e apenas pediu “responsabilidade” ao sector bancário na gestão deste processo.

No âmbito do diploma, e dentro do PARI, os bancos terão agora 45 dias para avaliar situações em que os clientes apresentem taxas de esforço muito elevadas, que possam conduzi-los a situações de incumprimento, exigência que actualmente já estavam obrigados a cumprir.

Questionado sobre recentes críticas da banca a estas medidas expectáveis do Governo, João Nuno Mendes vincou que o diploma foi “trabalhado de muito perto com o regulador [Banco de Portugal] e foram feitas consultas à Associação Portuguesa de Bancos” e fez questão de deixar um apelo insistente ao sector bancário de “proactividade” e para que os bancos reajam “de forma enérgica e rápida para ajudarem os clientes”. “O Banco de Portugal terá a função de fiscalização do diploma”, acrescentou.