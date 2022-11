Quinta na TV: tanta aventura, comédia, animação e documentário, lembra o Blockbuster

CINEMA

Robin Hood

Fox Movies, 14h07

Nottingham é uma cidade sob o jugo de um tirano sem coração e de um xerife corrupto. Robin Longstride é a esperança de todos, juntando uma trupe de guerreiros que estão prontos a segui-lo na missão de roubar aos ricos para dar aos pobres. É Ridley Scott quem agora aponta a sua câmara para a lenda do mais famoso fora-da-lei justiceiro de Inglaterra, com Russell Crowe no papel principal, a contracenar com Oscar Isaac, Matthew Macfadyen e Cate Blanchett, entre outros.

Capitão Falcão

AXN Movies, 14h19

Portugal, década de 1960. Capitão Falcão (Gonçalo Waddington) é reconhecido como o mais patriota dos super-heróis. Totalmente leal a António de Oliveira Salazar, o presidente do Conselho de Ministros, ele dedica-se a combater todas as ameaças à nação. Falcão, juntamente com o seu corajoso companheiro, Puto Perdiz, vai ter de encontrar um meio de eliminar todos os que se atravessem no seu caminho. Uma comédia de acção realizada por João Leitão em 2015 que parodia uma época negra da História recente de Portugal.

O Último Caçador de Bruxas

Fox, 0h21

Neste filme de Breck Eisner, Vin Diesel encarna Kaulder, um homem que foi amaldiçoado com a imortalidade quando, há décadas, aniquilou uma bruxa. Agora, o destino da Humanidade cai sobre os seus ombros. Só ele poderá impedir que as bruxas mais poderosas combinem a sua magia negra e lancem uma praga sobre tudo e todos. Terá uma aliada inesperada: Chloe (Rose Leslie), uma jovem feiticeira que está contra os propósitos da sua estirpe.

DOCUMENTÁRIOS

Democracia Animal

RTP2, 16h09

Esta série documental de dois episódios, assinada por Emma Baus, traz-nos um novo olhar sobre a “lei da selva” e põe em causa a ideia de que foram os gregos que inventaram a democracia. O comportamento de espécies animais, captado no Botsuana, França e Inglaterra, que dão ao indivíduo a oportunidade de se manifestar e participar nas decisões colectivas, prova a existência de uma democracia ancestral entre os bichos.

No Táxi do Jack

TVCine Edition, 22h

Susana Nobre fez neste filme o que poucos tinham feito: escutar a história de “Jack”. Este é Joaquim Calçada, de 63 anos, que a um passo da reforma é dispensado do trabalho e obrigado pelo Centro de Emprego a procurar nova ocupação. A história do homem que conhecia Manhattan como as costas da sua mão, depois de anos passados a conduzir um táxi na Big Apple, resulta num curioso e multipremiado objecto documental que estreou no Festival de Cinema de Berlim, em 2021.

Paris 1900 - A Cidade das Luzes

RTP2, 23h11

O ano é 1900 e os olhos do mundo estão postos em Paris. É o início da chamada La Belle Epoque e a Cidade das Luzes abre as portas da sua Exposição Universal, recebendo 51 milhões de visitantes. Este documentário de Hugues Nancy, com filmagens inéditas primorosamente restauradas e coloridas, retrata a capital francesa num auge de esplendor: centro global de invenção estética e científica, berço da arte mais moderna, do cinema e um paraíso hedonista para os boémios.

SÉRIE

Blockbuster

Netflix, streaming

A produtora e argumentista Vanessa Ramos (Brooklyn Nine-Nine, Superstore) regressa à comédia no sítio de trabalho com esta sitcom que rebobina o dia-a-dia da última loja Blockbuster, a icónica cadeia de clubes de vídeo americanos que caiu na falência para angústia de cinéfilos saudosistas. Randall Park (Fresh Off the Boat), Tyler Alvarez (American Vandal) e Olga Merediz (In the Heights) integram o elenco desta galhofeira aposta Netflix.

INFANTIL

Os Croods: Uma Nova Era (V. Orig.)

TVCine Top, 18h10

Comédia de animação assinada pelo estreante Joel Crawford, que continua a saga iniciada em 2013, por Kirk DeMicco e Chris Sanders, em torno de uma divertida família pré-histórica. Os Croods buscam um novo lar, mas o paraíso que descobrem está ocupado por outra família que se considera mais evoluída. Peter Dinklage e Leslie Mann juntam-se a Nicolas Cage, Emma Stone e Clark Duke no elenco.