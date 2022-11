Cinco filmes portugueses feitos por mulheres agora no ecrã global da Netflix

É já esta sexta-feira que se estreiam num ecrã virtualmente global os cinco filmes realizados por mulheres que a Academia Portuguesa de Cinema (APC) e a Netflix seleccionaram para a plataforma líder de mercado, ao abrigo de um esforço para combater as disparidades de género no sector. Se por um lado entram no algoritmo deste serviço de streaming títulos como o premiado A Metamorfose dos Pássaros, de Catarina Vasconcelos, ou Soa, de Raquel Castro, por outro a empresa pode assim cumprir parte das suas obrigações de investimento em Portugal, propondo a uma audiência mundial uma amostra do que é e do que pode ser o cinema português.