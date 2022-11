Paul Newman: o que é preciso saber sobre o pudor

A carreira de Paul Newman como realizador foi curta — seis títulos. Não é com The Last Movie Stars (a série realizada por Ethan Hawke, desde dia 3 na HBO Max, sobre um casal: aquele que ele formou com Joanne Woodward) que vai ser rasgada a discrição que a vela. Bem pôde o crítico Miguel Marías ter defendido, em The Intimate Gaze. A Tribute to Paul Newman — the neglected filmmaker, que o realizador foi um “elo inconsciente perdido” entre a geração “ferida” do classicismo americano, Ray, Kazan, Brooks (para quem filmou, como actor, Gata em Telhado de Zinco Quente ou Corações na Penumbra), Mankiewicz, Preminger, Minnelli, e as experiências que vieram depois, como Cassavetes.