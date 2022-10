Paul e Joanne: uma das maiores histórias alguma vez contadas

É como se nos últimos anos da vida que tiveram juntos Paul Newman e Joanne Woodward tivessem cedido ao cliché: ali estava essa espécie de milagrosa aberração, o casal de estrelas de Hollywood que se mantinha junto ao fim de quase 50 anos de matrimónio. Newman morreu em 2008, precisamente o ano das bodas de ouro do casamento com Joanne, e nas imagens mais tardias de The Last Movie Stars há mais do que um momento com o casal em talk shows da televisão americana a ser apresentado exactamente assim, como um cliché, como um par de bizarrices de um circo de freaks, motivo para as mais excruciantes platitudes sobre o amor e o matrimónio. Talvez por estarem velhotes, talvez por, finalmente, estarem mais pacificados com eles próprios e com a vida que tiveram, Paul e Joanne submetiam-se a esse massacre com sorrisos complacentes para os entrevistadores e trocas de olhares cúmplices entre os dois.