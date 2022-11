Resultados turma a turma, aluno a aluno “é o que interessa” às escolas. Comparações com 2019 “são desinteressantes”

Quando os resultados das provas de aferição de 2022 começaram a chegar às escolas, no final de Setembro, no Agrupamento de Escolas de Alcanena respirou-se de alívio. Não foi caso único. “Estávamos um pouco receosos, dada a instabilidade e a intermitência das aulas presenciais nos últimos dois anos, tendo Alcanena sido muito castigada em termos de número de infecção por covid-19. Contudo, tendo como comparação os resultados do desempenho dos alunos a nível nacional e regional, os do nosso agrupamento foram muito satisfatórios”, refere a directora, Ana Cohen.