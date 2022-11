Reunido com juízes do Supremo, Bolsonaro disse “acabou”

Pouco depois de ter quebrado finalmente o silêncio, comprometendo-se a respeitar a Constituição, o Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, passou uma hora reunido com os juízes do Supremo Tribunal Federal, em Brasília: “O Presidente da República utilizou o verbo acabar no passado. Ele disse acabou. Portanto, olhar para a frente”, afirmou aos jornalistas, depois do encontro, um dos juízes, Luiz Edson Fachin.

Quase 48 horas depois de contados os votos, o candidato derrotado fez uma intervenção de dois minutos sem reconhecer a derrota nem saudar o adversário e vencedor, Lula da Silva. Afirmando simpatizar com o “sentimento de injustiça” que os seus apoiantes dizem sentir em relação às eleições, comprometeu-se a “cumprir” os “mandamentos da Constituição”, permitindo, assim, que fosse iniciada a transição.

Movidos pela ideia de que a campanha do Presidente poderia rejeitar os resultados, milhares de camionistas iniciaram vários bloqueios de estrada logo no domingo; terça-feira de manhã, havia centenas de bloqueios em 23 estados e no Distrito Federal. Logo depois da intervenção de Bolsonaro, o número de protestos diminuiu ligeiramente – esta quarta-feira de madrugada, registavam-se 164 bloqueios em 17 estados, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Depois de ter falado pela primeira vez após as eleições, Bolsonaro deslocou-se às instalações do Supremo Tribunal Federal, a convite do tribunal. “Os ministros do STF reiteraram o teor da nota oficial divulgada, que consignou a importância do reconhecimento pelo presidente da República do resultado final das eleições, com a determinação do início do processo de transição, bem como enfatizou a garantia do direito de ir e vir, em razão dos bloqueios nas rodovias brasileiras”, lê-se no comunicado do Supremo, citado pelo jornal O Globo.

Nessa reunião, Bolsonaro terá admitido a derrota e usado a palavra “acabou” para descrever a sua actual situação. O ainda Presidente não falou à imprensa, cabendo a Fachin confirmar que Bolsonaro tinha admitido a derrota. Horas antes, e na sequência da intervenção de Bolsonaro, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, declarara que será dado início ao processo de transição entre o governo cessante e o sucessor, que toma posse a 1 de Janeiro de 2023.

Apesar da diminuição do número de bloqueios de estrada mantém-se o pedido de apoio da PRF à Força Nacional de Segurança e ao recurso a aeronaves da Polícia Federal para assegurar o “desbloqueio completo”. Até terça-feira, 13 estados e o Distrito Federal já tinham determinado que a Polícia Militar deveria actuar para libertar as estradas: em alguns locais, a PM usou gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes; em São Paulo, foi accionada a Tropa de Choque da PM.

Durante a madrugada, a PRF informou que já desfez 515 bloqueios rodoviários desde o início das manifestações.

“Vamos perseverar. Cremos em uma revolução até Janeiro”, disse ao jornal Folha de São Paulo uma das manifestantes na auto-estrada Castelo Branco, no distrito de São Paulo. “Em nenhum momento, ele [Bolsonaro] falou que não é para manifestar. Esse é o sinal que ele nos deu”, afirmou um apoiante do Presidente num grupo nas redes sociais, cita a Folha. “O recado ele deu: manifestação pacífica sem trancar as passagens”, acrescentou.