As aventuras de Ofélia de Souza pelo Norte de Portugal vencem Festival Art&Tur

Competição Nacional

. Grande Prémio Competição Nacional - The Majestic Adventures of Ofélia de Souza

. Melhor Filme Promocional - Time Switch Aveiro

. Melhor Documentário - Wetlands

. Gastronomia - Série: A Million Food Stories

. Experiências Memoráveis - Bragança. Naturalmente!

. Destinos Turísticos: Regiões - Porto & the North of Portugal are awaking

. Destinos Turísticos: Cidades - Time Switch Aveiro

. Música e Dança - Havemos de ir a Viana

. Marcas Corporativas - Casa Piriquita in El Corte Inglés

. Turismo Náutico - Estações Náuticas de Portugal

. Turismo Rural - Life Montado

. Serviços Turísticos - Fátima - A time to be thankful

. Animação Turística - PortugalNTN, We're part of what surrounds us

. Turismo de Natureza - Terras da Comporta - Nature Made

. Questões de Turismo Sustentável - Série Rostos de Aldeia

. Ambiente e Ecologia - Life Lines – Architecture for Wildlife

. Destinos de Surf - Riding Portugal - Secret Spots

. Desporto e Lazer - Riding Portugal - Secret Spots

. Inovação em Turismo - Sky Base One - Episode 2

. MICE - Meetings, Incentives, Congresses & Events - The Majestic Adventures of Ofélia de Souza

. Enoturismo - Bairrada Terras de Bem-Viver

. Sítios da UNESCO - Estrela - Um Território em Mudança

. Turismo Cultural - Côa valley

. Património Cultural e Natural - Wetlands

. Eventos Culturais - Rede Cultura 2027

. Cultura e Património - O Salto do Contrabando

. Arte & Criatividade - O Nascimento da Arte



Competição Internacional

. Grand Prix Competição Internacional - The Majestic Adventures of Ofélia de Souza

. Best Promotional Film - The Majetic Advetures of Ofélia de Souza e Introducing the Icelandverse

. Best Independent Travel Film - Our story in every bottle

. Best Documentary - Wetlands

. Best Iberian Film - World Paella Day

. Tourism Services - Cannes is Still Standing

. Tourism Destinations: Regions - No Joy in Life is Small

. Tourism Destinations: Countries - Introducing the Icelandverse

. Tourism Destinations: Cities - Remote Workers | Visit Cascais

. Music & Dance - Rede Cultura 2027

. Nature tourism - Tasmania Tourism - Airguides

. Sustainable Tourism Issues - Taroko Village Hotel

. Environment & Ecology - iNature - My Nature

. Wealth & Well Being - Lithuania. Find your sauna self

. Astrotourism - Extremadura – A Story Told from the Stars

. MICE - Meetings, Incentives, Congresses & Events - The Majestic Adventures of Ofélia de Souza

. Urban Tourism - 10 plans to live Madrid

. Innovation in Tourism - Experience A World Beyond

. Hotels & Resorts - Future Looks Bright - Anemos Luxury Grand Resort

. Cultural Tourism - The Houses of Light

. Sports & Leisure - Racing bike to passo dello Stelvio

. Arts & Creativity - Cannes is Still Standing

. Adventure & Expeditions - Ukujima

. Gastronomy - World Paella Day

. Enotourism - Our story in every bottle

. Culture & Heritage - Meet. Feel. Explore. Zadar