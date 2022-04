Filme do Turismo do Porto e Norte conquista ouro em festival de Nova Iorque

“Porquê escolher Porto e Norte de Portugal para o seu evento?” é o título-pergunta de um filme promocional da entidade de turismo da região. Acompanha “As majestosas aventuras de Ofélia de Souza” e trouxe ouro do New York Festival TV & Film Awards. Tem boas dicas, como por exemplo: “O vinho do Porto não é um shot ”.

Apresentado oficialmente em Outubro, é uma curta promocional de cerca de três minutos e 20 segundos. Bem-humorada e repleta de imagens cinematográficas, pretende promover a realização e organização de eventos na região. Para tal, conta com uma personagem especial, a “extravagante Ofélia de Souza, uma experiente organizadora de eventos e epicurista de 72 anos”, que tem aqui o “distinto papel de embaixadora do Turismo do Porto e Norte”, refere este organismo em comunicado.

O certo é que esta “personificação do Porto, experiente e irreverente” tem dado bons resultados, pelo menos em matéria de festivais: o filme promocional venceu o New York Festival TV & Film Awards, certame dedicado a premiar conteúdos audiovisuais de todo o mundo (para Portugal, houve também “prata” para dois trabalhos da SIC, “O Clube" e "A Generala").

O anúncio do Turismo do Porto e Norte, assinado pela Kobu Agency e que tem por título completo “Why choose Porto & North of Portugal for your event? - The Majestic Adventures of Ofelia de Souza”, teve direito a um Gold Trophy do evento na categoria Corporate Image. Houve 275 finalistas e mais de 40 países em competição, sublinha o Turismo.

“Humor, extravagância e provocação à mistura” é o que se pode ver no vídeo, que acompanha a senhora Ofélia e seus assistentes, Ofeliette e Ofelier. “Ofélia traça o guião pelo melhor que o destino tem para oferecer, abarcando outros segmentos turísticos, da cultura ao património, passando pelas belezas naturais e paisagísticas”, resume-se.

Para Luís Pedro Martins, presidente do Turismo do Porto e Norte, o novo galardão (que se segue a outros nos EUA ou Alemanha), é importante porque coloca a peça na “corrida a melhor filme promocional de turismo do mundo” e “reforça o retorno muito positivo para o destino”, especialmente em mercados considerados estratégicos pela entidade, como os EUA. O prémio chega também em boa altura, já que “acontece num momento decisivo de retoma da actividade”.

A distinção no festival nova-iorquino, que integra o Comité International dos Festivais de Cinema Turístico, dá acesso directo “à lista que definirá no final do ano os melhores filmes de Turismo do Mundo, em cinco diferentes categorias: ‘Cidades’, ‘Regiões’, ‘Países de destino turístico’, ‘Produtos Turísticos’ e ‘Serviços de Turismo’”.

Na nota de imprensa, refere-se ainda a aposta no segmento de eventos e congressos: o destino Porto e Norte “já captou mais de uma centena de eventos - como o M&I Forum, a AITO Overseas Conference e o Wordcamp Europe -, sendo que, no total, são esperadas mais de 32 mil pessoas.”