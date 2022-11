Fed volta a subir juros em 0,75 pontos, mas abre a porta a abrandamento

A autoridade monetária norte-americana voltou a subir a taxa de juro de referência, que se situa agora no intervalo entre 3,75% e 4%.

A Reserva Federal norte-americana (Fed) confirmou as expectativas dos mercados e anunciou, esta quarta-feira, a quarta subida consecutiva das taxas de juro, embora tenha aberto a porta a um abrandamento do ritmo de subidas nos próximos meses. Ao fim da reunião de dois dias que decorreu esta semana, o comité da Fed responsável por decidir a política monetária estipulou que a taxa de juro de referência passou a situar-se no intervalo entre 3,75% e 4%.