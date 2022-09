Fed sobe juros em mais 0,75 pontos e não vai ficar por aqui

Autoridade monetária dos EUA subiu, pela terceira vez consecutiva, as suas taxas de juro em 0,75 pontos percentuais. E deixou desde já a previsão de que, nas duas reuniões que faltam até ao fim do ano, decisões iguais podem surgir.

Mesmo com o risco de recessão à vista, a Reserva Federal norte-americana (Fed) confirmou esta quarta-feira que está disposta a fazer a economia travar a fundo para controlar a inflação, tendo subido pela terceira vez consecutiva as taxas de juro em 0,75 pontos percentuais e deixado sinais claros de que uma nova decisão do mesmo tipo já está a caminho.