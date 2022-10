Euro valoriza acima do dólar pela primeira vez em mais de um mês

O euro está a negociar, nesta quarta-feira, ligeiramente acima da paridade com o dólar, um nível que já não era atingido há mais de um mês. A moeda norte-americana tem estado a desvalorizar nas últimas sessões, numa altura em que os investidores aguardam por novidades por parte da Reserva Federal, que irá reunir-se na próxima semana e que poderá abrandar o ritmo de subida das taxas de juro.

Esta manhã, o euro segue a valorizar em torno de 0,6% e negoceia em 1,0026 dólares, mantendo-se, assim, ligeiramente acima da paridade com a moeda norte-americana, o valor mais elevado desde 20 de Setembro. Também a libra está a apreciar em relação ao dólar, ao valorizar perto de 1% para mais de 1,15 dólares, um máximo desde 15 de Setembro.

Estes movimentos são o prolongamento de uma tendência de desvalorização do dólar que já se verifica desde o final da semana passada, resultado das expectativas dos investidores de que a Fed poderá começar a aliviar a política de subida de juros, numa altura em que esta já parece estar a surtir algum efeito de desaceleração da actividade económica o que, por sua vez, deverá levar ao desejado abrandamento da inflação.

Isto depois de, na passada sexta-feira, o Wall Street Journal ter dado conta de que a Fed deverá decretar uma nova subida de 0,75 pontos percentuais nas taxas de juro na reunião que se realiza a 1 e 2 de Novembro e que, depois disso, os responsáveis do banco central deverão passar a discutir subidas de menor dimensão. Aliás, segundo o jornal norte-americano, alguns responsáveis da Fed já estão a manifestar a intenção de parar com as subidas dos juros por completo a partir do início do próximo ano para evitar um abrandamento demasiado acentuado da economia.

Os dados mais recentes a reforçar esta ideia de que a actividade económica já está desacelerar foram divulgados nesta quarta-feira e dão conta de um novo abrandamento no crescimento dos preços da habitação nos Estados Unidos em Agosto, que está a ser justificado pelo impacto negativo do custo do crédito sobre a procura. Em Agosto, os preços das casas no mercado norte-americano terão aumentado 13%, abaixo das taxas de 15,6% e 18,1% verificadas em Julho e Junho, respectivamente. Esta é a desaceleração mais acentuada que se verifica desde que este índice começou a ser publicado em 1987.

Por outro lado, a inflação tem-se mantido em níveis historicamente elevados, o que mantém a pressão sobre a Fed para manter o ritmo de subida das taxas de juro. Assim, a expectativa dos analistas é que, depois de aumentar os juros em 0,75 pontos percentuais em Novembro, a Fed ainda opte por uma subida de mais 0,5 pontos percentuais em Dezembro.