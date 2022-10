O ódio e a democracia: um elogio do mal menor

Mesmo não sendo surpresa, é impossível não ficar impressionado com as imagens da rua brasileira após a vitória de Lula da Silva. De um lado, insultos violentíssimos contra Bolsonaro, o fascista boçal; do outro, gritos de fraude e revolta por um político preso por corrupção ser reeleito Presidente do Brasil. Manuel Carvalho, director do PÚBLICO, celebrou em editorial a vitória de Lula e escreveu que não estava em causa “um mal menor”, porque “entre um autocrata e um democrata é sempre fácil tomar partido”. Concordo com a segunda parte; discordo totalmente da primeira: a eleição de Lula da Silva é uma enorme vergonha para o Brasil — simplesmente, é uma vergonha menor do que seria a reeleição de Jair Bolsonaro.