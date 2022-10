Brasil, o golpe parece distante

Se há uma lição que o Brasil deu ao mundo nestes últimos quatro anos foi a consistência do sistema institucional que a Constituição prescreve e a solidez da sua sociedade civil.

O Brasil acordou no dia seguinte à mais tensa e agressiva eleição presidencial de sempre com o sossego esperado de uma democracia normal. Os receios de violência golpista profetizados pelo Presidente derrotado não aconteceram. As ameaças dos seus apoiantes mais extremados ficaram-se por cortes de estrada. Jair Bolsonaro permanece em silêncio à hora em que este texto estava a ser escrito e essa omissão significa à partida resignação – e falta de sentido democrático por não ter felicitado o vencedor. A vaga de fundo de que eventualmente estaria à espera não aconteceu.