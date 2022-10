Costa de Caparica: a desordem no progresso

Há coisas que não vale a pena questionar. Uma delas é seguramente a razão pela qual na meteorologia se dão nomes como Armand ou Beatrice às depressões. O vento espalha o lixo nas ruas abandonadas da Costa de Caparica, varrendo-o do lado do mar, que no último domingo estava de pequena vaga, mas nos dias anteriores tinha feito das suas, deixando um rasto salgado no paredão, cheio de domingueiros, maquilhando o abandono que caracteriza a Caparica quando o Verão não a socorre.