As mães acham que os filhos não têm peso a mais. Onde está o problema?

Há uma ideia cravada no nosso imaginário: as crianças mais cheiinhas são mais saudáveis. Nada é tão linear assim e uma prova disso é a dificuldade que as mães têm em perceber se os filhos têm ou não peso a mais. Fixemos os dados: entre as mães cujos filhos com 4 anos têm excesso de peso ou obesidade, mais de 80% não têm essa percepção; entre as mães com filhos de 7 anos, essa percentagem ronda os 70%.