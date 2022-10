Proença-a-Nova, onde a natureza e a tradição são arte

Quando José Rodrigues tinha 15 anos, subiu a pé a serra das Talhadas para a missa campal que assinalou a inauguração do cruzeiro que desde 1946 se ergue no seu topo, numa coroa de rochas; 75 anos passados, voltou a subir à serra - “vinha da missa, a GNR não deixava passar carros, então, encostei e fui a pé” -, para a inauguração da torre de vigia, conta-nos no seu restaurante, na Catraia Cimeira. Não uma torre de vigia qualquer, uma com a (inesperada) assinatura do arquitecto Siza Vieira, inaugurada em Junho de 2021.