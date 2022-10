Maioria das mais de 41 mil bolsas de ensino superior atribuídas já foram pagas

Mais de 41 mil alunos do ensino superior já têm bolsa atribuída, quase metade dos pedidos submetidos até ao momento, e a maioria já foi paga, anunciou nesta sexta-feira o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

Após o primeiro mês de aulas, a Direcção-Geral do Ensino Superior recebeu 101.021 pedidos de atribuição de bolsa, quase tantos como em todo o ano lectivo passado, em que foram apresentados cerca de 103 mil pedidos.

Até ao dia de hoje, pouco mais de 47 mil alunos já tinham recebido resposta, positiva para 41.780 estudantes, sendo que a maioria (36.689) também já recebeu o valor da bolsa.

“Regista-se, neste ano lectivo, uma aceleração muito significativa da rapidez na atribuição e pagamento de bolsas de estudo, superando em muito o observado em qualquer outro ano lectivo”, refere o ministério em comunicado.

No caso das bolsas já pagas, o ministério refere que representa um aumento de 58% face ao ano lectivo anterior, quando, a esta altura, tinham sido pagas apenas 23 mil bolsas de estudo.

A diferença é ainda maior face a 2020, quando estavam pagas 3412 bolsas, ainda que, nesse ano, o primeiro semestre tenha arrancado mais tarde do que o habitual, devido à pandemia de covid-19. No final do mês de Outubro de 2019 estavam pagas cerca de oito mil bolsas e apenas 1600 em período homólogo no ano anterior.

“Para a aceleração do processo de atribuição de bolsas de estudo contribuiu, de forma muito expressiva, a introdução de mecanismos de atribuição automática de bolsa de estudo nos últimos anos”, refere o comunicado.

Segundo o ministério, esse mecanismo beneficiou particularmente os estudantes que entraram este ano no ensino superior.

Este ano, foi alargado o limiar de elegibilidade para acesso à bolsa, permitindo abranger um maior número de estudantes, e foi garantida a atribuição automática de bolsa a todos os estudantes beneficiários de um dos três primeiros escalões de abono de família, que ingressem através do concurso nacional de acesso.

No próximo ano, o limiar de elegibilidade vai ser novamente alargado, sendo que o Orçamento do Estado para 2023, aprovado na generalidade na quinta-feira, prevê ainda um novo complemento no valor máximo de 250 euros anuais para apoiar as deslocações dos estudantes bolseiros entre as localidades da sua residência habitual e as localidades das instituições de ensino que frequentam.