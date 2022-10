A Rússia tenta resistir às sanções, mas não conseguirá anular o seu “efeito permanente” na economia

A estratégia de “fortaleza” da Rússia, aliada à “habilidade” e gestão eficaz do banco central, permitiu evitar, até agora, que a instabilidade financeira e as medidas restritivas aplicadas pela União Europeia e os seus parceiros internacionais se traduzissem num colapso do sistema financeiro ou numa paralisação total da economia russa, constataram os especialistas do think tank Bruegel, num estudo sobre o impacto das sanções aplicadas ao país por causa da invasão da Ucrânia.