7 dias, 7 fugas: um caldeirão com vinho, balões, bruxas e filigrana

Sábado, 29: Lisboa monumental

O momento é inédito e enche de pompa o fecho da cortina da Temporada Cruzada Portugal-França 2022.

Criado pelo DJ e produtor Michael Canitrot, o projecto francês Monumental Tour faz a sua estreia além-fronteiras, trazendo a Portugal o espectáculo de videomapping e música electrónica. O tom é o mesmo: promover “um diálogo entre os monumentos e as novas tecnologias, proporcionando novos ângulos de leitura e uma perspectiva moderna sobre o património através de cenografias grandiosas”, explica a organização.

O cenário escolhido é a Praça do Município de Lisboa, cujas fachadas servirão de tela às projecções, desenhadas pelo colectivo francês de arquitectura e design AV-Extended e animadas pelas batidas de Canitrot e dos portugueses Xinobi e Diana Oliveira. A festa é de entrada livre e tem início às 20h30.

Domingo, 30: Arruda de copo cheio

Arruda dos Vinhos volta a chamar a si os louros da tradição vitivinícola. De 28 de Outubro a 1 de Novembro, a Festa da Vinha e do Vinho monta a banca no Pavilhão Multiusos para brindar aos néctares da região e dar conta de outros trunfos da terra, como o artesanato ou os sabores – que tanto podem ser apreciados nos restaurantes presentes no recinto, como nos 15 que participam na mostra gastronómica que decorre no concelho até ao final do mês.

Ao cartaz desta 25.ª edição juntam-se provas, espectáculos, folclore, um colóquio e actividades desportivas. As portas estão abertas a partir das 12h (excepto dia 31, às 18h). A entrada custa 2,50€ (gratuita no último dia), ficando o passe por 7,50€.

Segunda, 31: bruxas pelo país

“Quem da Cabra comer e ao Canhoto se aquecer, um ano de muita sorte irá ter!” O dizer dá o tom à Festa da Cabra e do Canhoto, que leva trasgos, druidas e diabos à aldeia de Cidões, em Vinhais, para um Halloween à portuguesa.

Numa tradição recuperada pela Associação Raízes, a terra é decorada com motivos celtas, velas e estrelas flamejantes, a que se juntam tasquinhas e petiscos à antiga, um cortejo celta, uma “enorme fogueira com o canhoto” e uma “figura escultórica com sete metros de altura” a arder, entre outros momentos e rituais a chamar ao misticismo e a evocar “a estação escura que se avizinha”.

A magia das bruxas acontece dia 31 de Outubro, a partir das 19h, com entrada livre.

Terça, 1: Valença com todos os santos

Apelidada de “mãe de todas as feiras”, com séculos de história às costas, a Feira dos Santos de Cerdal está de volta ao terreno, com mais de 400 tendas cheias de sabores e saberes.

Na montra estão produtos do campo, mas também vestuário, louças, calçado, gado e maquinarias agrícolas. A tradição passa também pelas tasquinhas – que trazem petiscos e desgarradas –, pelos parques de diversões, pelas corridas de garranos e pelos famosos pericos dos Santos, frutos típicos e únicos que se assemelham a uma pêra pequena e que marcam o Outono valenciano. Dias 1 e 2 de Novembro, com entrada livre.

Quarta, 2: Lisboa criola

Castelo de São Jorge, Marvila, Rato e Hub Criativo do Beato. É nestas coordenadas que jinga a primeira edição da Festa Criola, um festival que faz da mistura cultural uma bandeira e que quer pôr Lisboa a transpirar “crioulidade” através do cruzamento das várias expressões e veias artísticas que compõem a cidade.

Com a chancela do projecto Lisboa Criola – que tem Dino d'Santiago como director artístico –, e o apoio da autarquia, a festa está alinhavada em cinco áreas, cada uma com o seu curador: Blaya assume o pelouro da Dança, DJ Ary Rafeiro o da Música, Inês Matos Andrade a Gastronomia, Nash Does Work as Artes Visuais e Gisela Casimiro a Literatura. No programa (detalhado aqui) estão leituras, aulas de dancehall, oficinas de literatura infantil, conversas, tatuagens, petiscos e forró. De 2 a 5 de Novembro, com entrada livre.

Quinta, 3: Gondomar de filigrana ao peito

Utensílios, maquinaria e mobiliário de ourives locais compõem o espólio do Museu Municipal da Filigrana de Gondomar, inaugurado em Maio passado.

Instalado na Casa Branca de Gramido, um solar do século XVIII, o espaço tem como missão dar mais visibilidade à história desta arte secular e, de caminho, promovê-la “como um produto turístico autêntico e diferenciador” do município. Na montra estão, por exemplo, uma réplica da Torre de Belém, um vestido em filigrana e o Coração Colaborativo (que vem com o selo de Maior Coração de Filigrana do Mundo).

O museu integra a Rota da Filigrana, um roteiro com passagem pelas oficinas de filigraneiros locais, permitindo aos visitantes acompanhar de perto o processo produtivo. Está aberto a visitas gratuitas, todos os dias das 9h30 às 17h30 (de Junho a Setembro, das 10h às 13h e das 14h às 18h).

Sexta, 4: Alentejo a olhar para o balão

Depois de, em Setembro, ter soltado as amarras por Oeiras, o FIBAQ - Festival Internacional Balões de Ar Quente torna a colorir o céu alentejano com dezenas de balões. O convite vem das mãos do costume, a Publibalão e o clube de balonismo Alentejo sem Fronteiras, que abrem também os cestos à população, reiterando a proposta “Queres que te leve ao céu?”.

Numa edição alargada por conta dos 25 anos de tradição, entre 4 e 13 de Novembro, há voos livres em 35 balões (às 7h e às 14h30, para maiores de 12 anos e mediante aquisição de uma pulseira solidária no valor de 70€) e o Night Glow, um espectáculo nocturno de luz, cor e som (entrada livre). Na rota dos balões estão Alter do Chão, Borba, Fronteira, Monforte, Nisa, Ponte de Sor, Vila Viçosa, Montargil e Benavila.