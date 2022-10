Privatização da Efacec volta à estaca zero com fim das negociações com a DST

Ainda não foi desta vez que o atribulado processo de privatização da Efacec foi concluído. Os ministérios da Economia e das Finanças informaram esta sexta-feira, em comunicado conjunto, a ruptura das negociações para a venda de 71,73% do capital social da Efacec, que está nas mãos do Estado, ao grupo nortenho DST.

A interrupção acontece depois de longos meses de negociações com o grupo português, o único que foi seleccionado em processo competitivo, a que se apresentaram grandes grupos internacionais, mas que foram desistindo da compra. As condições de recapitalização da empresa, condição para a sua reprivatização, estarão na origem do desfecho agora confirmado pelo Governo.

No comunicado conjunto, os dois ministérios garante que a nacionalização, em 2020, “tem uma natureza transitória”, e que “o Governo continua a trabalhar com todas as partes envolvidas, incluindo interessados na aquisição da empresa, numa solução que viabilize a actividade industrial da Efacec e salvaguarde o interesse público”.

​As declarações do ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, no Parlamento, esta quinta-feira, já apontavam para este desfecho. “O Governo está a recolher todos elementos e brevemente tomaremos uma posição pública”, disse o governante. No mesmo dia, o jornal online Eco noticiava a ruptura das negociações, citando fontes conhecedoras do processo.

A nacionalização da Efacec ocorreu na sequência dos processos judiciais que envolveram a sua maior accionista, a empresária Isabel dos Santos, relacionados com as revelações do “Luanda Leaks”, que originaram o congelamento das suas contas bancárias e arresto de bens.​

Já este ano, a 24 de Fevereiro, o Conselho de Ministro (CM) aprovou a venda da Efacec à DST, mas a conclusão da operação ficou dependente de um processo de recapitalização dos capitais próprios, a realizar pelo novo accionista, no montante de 81 milhões de euros, mas também pela Parpública e pelo Banco Português do Fomento (BPF). O financiamento público seria assegurado “através um instrumento de obrigações convertíveis em acções”, esclareceu na altura o ex-ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, o que significava que, indirectamente, o Estado mantinha uma participação na empresa, embora com carácter temporário.

Os atrasos na recapitalização da empresa têm agravado a situação financeira da empresa, que tem mais de dois mil trabalhos, repartidos pelas áreas da Energia, Mobilidade e Ambiente, e e ainda uma presença em vem vários mercados externos.