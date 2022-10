Em família: voando sobre um ninho de bruxas (com sonhos pelo meio)

TEATRO

O Meu Primeiro FITEI

28 de Outubro a 2 de Novembro

O Teatro Municipal Constantino Nery (Matosinhos) e o Coliseu Porto Ageas são os palcos escolhidos para dar corda à terceira edição do evento, programado pelo Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica do Porto para servir os mais novos.

Num cartaz repartido por quatro dias (dois dos quais reservados à comunidade escolar), destaca-se a estreia da Praça de Inverno, que recria uma feira de rua na sala principal do coliseu portuense, onde entram espectáculos, livros, brinquedos antigos e oficinas. Do alinhamento fazem parte Carmim da companhia Coração nas Mãos, Sorriso do Teatro Só, Teatro Tradicional Dom Roberto da Mandrágora, O Vaqueiro Que Não Mentia do Teatro TukTuk, As Árvores Não Têm Pernas para Andar de Joana Gama e Os Cachos do Meu Cabelo de Paulo Duarte (Teatro do Montemuro). Bilhetes entre 5€ e 7,50€.

O Feiticeiro de Oz

29 de Outubro a 25 de Junho

O TIL - Teatro Infantil de Lisboa estreia a sua nova produção. Adapta ao palco o clássico da literatura saído da pena de L. Frank Baum, sobre as aventuras da menina Dorothy e do seu cão, Totó, a partir do momento em que são levados por um tornado para um mundo mágico. Para regressar a casa, só com a ajuda do Feiticeiro de Oz, dos novos amigos e das virtudes que encontram pelo caminho (a saber: coração, inteligência e coragem).

Em cena no Teatro Armando Cortez, em Lisboa, com sessões ao sábado e domingo, às 15h, e bilhetes a 11,30€ (8,80€ dos três aos 12 anos).

Os Sonhos do Tom

29 de Outubro

A companhia Limite Zero revisita a história criada por Mark Twain sobre o famoso Tom Sawyer. Nesta versão, o miúdo aventureiro que anda sempre descalço “já tem 50 anos mas continua igual”, explica a sinopse, com uma imaginação ainda mais fértil alimentada pela experiência que vem com a idade. Sábado, às 11h, no Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra. Os bilhetes custam 6€ (10€ criança + adulto).

Não Há Duas sem Três

29 e 30 de Outubro

Nesta terceira parte da trilogia iniciada com A Grande Corrida (2012) e seguida por Muita Tralha Pouca Tralha (2017), a actriz e encenadora Catarina Requeijo recupera as personagens da tia orgulhosa Odete, do tio rezingão Alfredo e da sobrinha automobilista Manuela para lembrar, entre rimas e humor, uma atribulada ida à feira popular desta família quase-perfeita.

Em cena no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada, sábado, às 16h, e domingo, às 11h, com bilhetes a 10€.

EXPOSIÇÃO

Frida Kahlo, A Vida de Um Ícone

A partir de 27 de Outubro

À espera de miúdos e graúdos, no Reservatório da Mãe d’Água das Amoreiras, está uma biografia imersiva que convida a mergulhar na vida e na obra da artista mexicana Frida Kahlo (1907-1954).

Sem reproduções de pinturas, recorre a imagens de filmes, colecções de fotografias, música, realidade virtual, animações holográficas, videomapping e instalações artísticas para ajudar a reconstruir “a travessia existencial da mais conhecida e talentosa de entre todas as artistas plásticas mexicanas”, avança a sinopse.

Uma experiência com o carimbo do ateliê OCubo, promovida em parceria com a Fundação Frida Kahlo Corporation, a galeria Ideal Barcelona e o estúdio Layers of Reality. Para ver de terça a domingo, das 17h às 20h. Os bilhetes custam 15€ (13€ para crianças dos 4 aos 17 anos, estudantes e seniores; grátis até aos 3 anos).

MÚSICA

Compasso de Palhaço

29 e 30 de Outubro

Com o subtítulo Pequena Sinfonia para as Horas Vagas, o espectáculo mostra como vivem os Doutores Palhaços quando regressam a casa, depois do trabalho “a receitar alegria nos hospitais”.

Entre brincadeiras e jogos, com banda sonora tocada ao vivo, convidam-se os petizes a entrar no universo único destas figuras promotoras de sorrisos, criadas há duas décadas, pela Operação Nariz Vermelho. Sábado e domingo, às 11h e às 15h30, no Centro Cultural de Belém (Lisboa). A entrada custa 3€.

VISITA

De Casa para o Convento

29 de Outubro

Frei João de Santa Maria, um frade atarefado e com falta de visão, é a personagem central de uma visita animada, para crianças entre os seis e os 12 anos (e respectivas famílias), no Palácio Nacional de Mafra.

A história passa por noviços, maleitas que afectam os irmãos residentes e a necessidade urgente de enfermeiros e boticários para fazer face ao desafio. Sábado, às 15h. Informações e reservas através dos contactos da Câmara dos Ofícios (219 164 550, camara.oficios@mail.telepac.pt).

FESTAS

Noites Jurássicas

28 a 31 de Outubro

Na Lourinhã, o Dino Parque recebe as bruxas vestido a rigor. Os 180 gigantes jurássicos que lá habitam ganham outra dimensão, com visitas nocturnas onde a iluminação e a decoração convidam a uma “experiência cheia de mistério”. Nestes dias, o parque está aberto das 10h às 22h, com entradas a 10€ (criança dos quatro aos 12 anos) e 13€ (adulto). Dica da organização: levar agasalho e uma lanterna.

DiverHalloween

28 a 31 de Outubro

No parque DiverLanhoso, na Póvoa de Lanhoso, há doçuras e travessuras radicais para todos os gostos e idades. O programa contempla voos de vassoura em slide (10€ para adultos, 7€ para crianças), saltos (negativos) da bruxa (15€), o escape room O Assassinato da Ala Psiquiátrica (60€ para grupos de quatro) e um jantar com baile de máscaras (31€), onde são premiadas as melhores fatiotas.

Halloween em Albufeira

29 a 31 de Outubro

A cidade algarvia prepara-se para uma ser invadida por “bruxas, zombies, cuspidores de fogo, andarilhos, lobisomens e outras personagens assustadoras”. Numa festa de rua promovida pela autarquia, entram ainda concursos, actuações de DJ, um “túnel dos horrores”, a performance O Castelo do Mago, pinturas faciais, uma spooky run e um “desfile fantasmagórico”.

As vassouras pousam na baixa de Albufeira, entre as 19h e as 24h, e na Oura, das 20h30 às 23h. O programa detalhado está aqui.