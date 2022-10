Quinta na TV: em noite assombrada O Renascer dos Mortos não é Distopia

CINEMA

A Bússola Dourada

Hollywood, 12h55

Num universo paralelo ao nosso, Lyra é uma menina órfã, de 12 anos, cuja vida se vê perturbada quando tem que partir numa aventura para encontrar e salvar o seu melhor amigo Roger, misteriosamente desaparecido juntamente com várias crianças. Contará com a ajuda de Pan, um companheiro animal que é uma manifestação da sua alma, e de uma estranha “bússola”, nesta adaptação da prestigiada trilogia Mundos Paralelos, de Philip Pullman, com Nicole Kidman e Daniel Craig.

Critters - Seres do Espaço

AXN Movies, 21h10

Uma turma de criaturas alienígenas com maus fígados evade-se de um asteroide-prisão e procura refúgio na Terra. Aterram na quinta da família Brown, no Kansas, que terá que se defender, enquanto dois caçadores de prémios inter-galácticos chegam à Terra em busca dos fugitivos. Um clássico do terror estilo cartoon dos anos 1980, escrito e realizado Stephen Herek, com Dee Wallace, M. Emmet Walsh, Scott Grimes e Billy Zane nos papéis principais. Segue-se a sequela Critters - Seres do Espaço 2, em que alguns ovos das temíveis criaturas são confundidos com ovos da Páscoa, desencadeando uma nova (e peluda) tragédia.

The Conjuring - A Evocação

TVCine Action, 21h45

Esta é a história dramática da família Perron que, durante a década de 1970, afirmava habitar uma casa assombrada, no estado de Rhode Island, EUA. Depois de semanas plenas de terror pedem ajuda a Ed e Lorraine Warren, dois especialistas em casos paranormais que terão de exorcizar os fantasmas que ali habitam. Com realização de James Wan (Insidious, Saw), o primeiro filme de uma popular franchise de terror que se inspira num caso real. No elenco, Vera Farmiga, Mackenzie Foy, Patrick Wilson e Joey King, entre outros.

O Renascer dos Mortos

SyFy, 23h42

Zack Snyder realiza este remake do grande clássico de terror Dawn of the Dead, do mestre George A. Romero. Quando os EUA são invadidos por uma praga de zombies sedentos de sangue, um pequenos grupo de sobreviventes tenta encontrar refúgio, mas para isso terá de lutar. Com Jake Weber, Ving Rhames e Sarah Polley à cabeça do elenco.

SÉRIE

Crimes Graves

Fox Crime, 22h50

Criada pelo veterano James Duff, a série é um spin-off de Closer e gravita em torno do alucinante quotidiano da capitã Sharon Raydor (Mary McDonnell), do Departamento de Polícia de Los Angeles. Enquanto chefia a divisão de Crimes Graves de uma das cidades mais violentas dos EUA, esta guardiã da lei e da ordem tem de saber lidar com uma vida familiar não menos exigente. Neste primeiro episódio da terceira temporada, a equipa debruça-se sobre o caso de duas crianças que desapareceram juntamente com o pai.

DOCUMENTÁRIO

Distopia

RTP2, 23h03

Entre 2007 e 2020, a reformulação urbanística do Porto tem vindo a afectar desequilibradamente os sectores mais desfavorecidos da população. No Bacelo, um acampamento cigano dá lugar a luxuosas pousadas e marinas; no Aleixo, as torres destinadas à habitação económica são demolidas; nas Fontainhas, a ancestral Feira da Vandoma é afastada para a periferia. Este documentário de Tiago Afonso acompanha, ao longo de treze anos, a reconfiguração do tecido social que aflige a vida dos mais pobres na Invicta.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista: Ricardo Araújo Pereira

RTP1, 1h18

Vítor Gonçalves recebe, esta semana, o escritor e humorista Ricardo Araújo Pereira. O ex-Gato Fedorento analisará a actualidade no seu habitual registo implacável, enquanto apresenta o livro escrito durante a pandemia, Ideias Concretas sobre Vagas.

DESPORTO

Futebol: FC Union Berlim x SC Braga

SIC, 17h40

O Braga de Artur Jorge, que atravessa uma fase francamente positiva na época, recebe o FC Union Berlim de Urs Fischer para um jogo determinante da quinta jornada do grupo D da Liga Europa. Os minhotos, que ocupam o segundo lugar do grupo, precisam da vitória para arredar este adversário da luta pelo apuramento.