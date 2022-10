Conhece uma árvore com história? Pode candidatá-la a este concurso

Procuram-se árvores que se tornaram parte de uma comunidade. As candidaturas para o Concurso Nacional Árvore do Ano 2023 estão abertas até 18 de Novembro.

Conhece uma árvore com história? E gostaria que todos a conhecessem? Pode candidatá-la ao Concurso Nacional Árvore do Ano 2023. As candidaturas estarão abertas até 18 de Novembro. Caso essa árvore seja escolhida para o concurso, pode vir a ser a árvore do ano de 2023 e vir a representar Portugal no concurso europeu.

As candidaturas ao concurso podem ser feitas por uma entidade ou particular, indica no seu site a União da Floresta Mediterrânica – UNAC, a organizadora do concurso em Portugal. O regulamento pode ser consultado aqui e o formulário de inscrição aqui. Das árvores inscritas, serão seleccionadas dez por um júri. Essas ficarão disponíveis para votação online e a mais votada será a Árvore Portuguesa do Ano 2023.

“O propósito do Concurso Árvore do Ano é destacar a importância das árvores antigas na herança cultural e natural”, nota-se no site da UNAC. “Ao contrário de outros concursos, a Árvore Europeia do Ano não se foca apenas na beleza, no tamanho ou na idade da árvore, mas sim na sua história e relações com as pessoas. Procuramos árvores que se tornaram parte de uma comunidade maior.”

A árvore seleccionada em Portugal representará o país no concurso europeu. Organizado pela Associação de Parceria Ambiental (EPA), essa competição é composta por vencedores dos diferentes concursos nacionais.

Esta será a sexta vez que o concurso decorre em Portugal. Antes, em 2018, o Sobreiro Assobiador da aldeia de Águas de Moura (no concelho de Palmela) ficou em primeiro lugar no concurso europeu. Em 2019, a Azinheira Secular do Monte do Barbeiro, localizada a sete quilómetros da aldeia de Alcaria Ruiva, no concelho de Mértola, obteve o terceiro lugar. Já em 2020 o castanheiro de Vales, em Tresminas, no concelho de Vila Pouca de Aguiar, conseguiu o sexto lugar no concurso europeu. Em 2021, o plátano do Rossio de Portalegre ficou em quarto lugar. E, em 2022, um sobreiro de Arraiolos conseguiu o terceiro lugar.