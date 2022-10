Os três trunfos que Costa levou para o debate do Orçamento estão… fora do Orçamento

Os Orçamentos do Estado são o momento alto das políticas económicas dos Governos, mas no debate orçamental no Parlamento as regras são outras. Foi assim esta quarta-feira, no primeiro dia da discussão na generalidade do Orçamento do Estado (OE) para 2023, quando o primeiro-ministro levou para o confronto com a oposição três trunfos que estão fora do documento. A saber: os aumentos salariais incluídos no já conhecido acordo de rendimentos a médio prazo obtido na concertação social, a imposição aos bancos para renegociarem contratos de crédito à habitação e a tributação de lucros extraordinários. De resto ficou um ataque à subida de juros pelo Banco Central Europeu (BCE) e a disponibilidade para negociar na especialidade propostas do PAN e do Livre.