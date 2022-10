Halloween ou Dia das Bruxas? Dez fugas de susto em Portugal

Já no fim-de-semana e até à véspera do Dia de Todos os Santos, é tempo de exorcizar medos. Escolhemos dez ideias por Portugal, de Norte a Sul, de Melgaço ao Porto, de Lisboa a Sintra ou Algarve.

Melgaço com medo, muito medo

Com o terror instalado desde 15 de Outubro – por meio de tertúlias sobre Coisas do Outro Mundo, a exposição A Melodia das Trevas, Histórias de Arrepiar e sessões de cinema – Melgaço prepara-se para o ponto alto da festa às bruxas. A sexta edição da Noite dos Medos está marcada para 29 de Outubro e convida a descobrir e a celebrar os segredos do oculto que habitam a vila.

Com as ruas vestidas a preceito, o programa arranca com um Welcome Drink dos Medos, na Casa da Cultura, às 21h. Seguem-se a apresentação do Concurso dos Medos, que este ano vai beber inspiração à figura do Lobisomem (às 21h30) e o Cortejo dos Medos, que se faz ao caminho entre a Casa da Cultura e o Castelo, uma hora depois. É ali que se “mata” a festa, com uma visita ao Cemitério dos Medos, a Queimada Galega & Esconjuro das Bruxas e um espectáculo de fogo. A entrada é livre.

Halloween à portuguesa? É em Cidões, pois com certeza

“Quem da Cabra comer e ao Canhoto se aquecer, um ano de muita sorte irá ter!” O dizer dá o tom à Festa da Cabra e do Canhoto, que leva trasgos, druidas e diabos à aldeia de Cidões, em Vinhais, para um Halloween à portuguesa.

Numa tradição recuperada pela Associação Raízes, a terra é decorada com motivos celtas, velas e estrelas flamejantes, a que se juntam tasquinhas e petiscos à antiga, um cortejo celta, uma “enorme fogueira com o canhoto” e uma “figura escultórica com sete metros de altura” a arder, entre outros momentos e rituais a chamar ao misticismo e a evocar “a estação escura que se avizinha”. Dia 31 de Outubro, a partir das 19h, com entrada livre.

Um Paço Assombrado de cada (Arcos de Valde)vez

Vampiros, bruxas, demónios, figuras do além e duendes. No Paço de Giela, em Arcos de Valdevez, está tudo a postos para abrir a porta à noite mais assustadora do ano.

Num ritual iniciado em 2016 pela autarquia, o Paço Assombrado casa o cenário medieval do lugar – classificado como Monumento Nacional desde 1910 – com a celebração do Dia das Bruxas. O décor e as vestimentas querem-se a preceito, para um serão que serve todas as idades e traz na teia pinturas faciais, performances “fantasmagóricas”, uma Corrida Assombrada e as batidas de Syro, Pedro Simões, Diego Miranda e Freak. Dia 31 de Outubro, entre as 20h30 e as 5h, com entrada livre.

Os bruxedos radicais do Lanhoso

Fugir de medo, voar numa vassoura, trajar a rigor, jantar e dançar. Não falta nada ao DiverHalloween, o programa que o DiverLanhoso – misto de parque aventura e alojamento na Póvoa de Lanhoso – alinhou para estes dias, a pensar em toda a família.

De 28 a 31 de Outubro, os visitantes podem fazer um voo de vassoura em slide (10€ para adultos, 7€ para crianças) ou experimentar o salto (negativo) da bruxa (15€). Quem preferir manter os pés no chão, mas com alguma insanidade à mistura, tem à espera o escape room O Assassinato da Ala Psiquiátrica (60€ para grupos de quatro).

Na noite de 31, o restaurante panorâmico, decorado a preceito, é palco de um jantar e de um baile de máscaras (31€). As melhores levam prémios: uma estadia no glamping, um jantar a dois ou actividades radicais.

Porto: Passos no escurinho do cinema clássico

Um casal, uma tempestade, um cientista louco, números musicais, fluidez de género, algum erotismo e um monstro ao estilo de Frankenstein, só que loiro, musculado e bronzeado. São estes os condimentos da sessão Passos no Escuro, iniciativa do cinema portuense Passos Manuel que, este ano, elege para o Halloween o clássico The Rocky Horror Picture Show.

Realizado pelo australiano Jim Sharman, em 1975, é uma paródia aos filmes (mais) antigos do género e corresponde à versão cinematográfica do musical que, dois anos antes, tinha sido levado à cena no West End londrino, de onde seguiu para a Broadway nova-iorquina e muitos outros palcos do mundo, até hoje.

A peça foi escrita e musicada por Richard O'Brien, que co-escreveria o filme com Sharman e que entraria no elenco, ao lado de actores do musical original e de Tim Curry, Susan Sarandon e Barry Bostwick nos papéis principais. Para ver a 31 de Outubro, às 22h, por 5€.

Trilhos assustadores de Valongo e Gondomar

Este trilho não é para fracos! O aviso vem do Parque Aventura e Trilho Ecológico da Lipor e acerta a bitola para a terceira edição da festa de Halloween que espalha o terror por Ermesinde (Valongo) e Baguim do Monte (Gondomar).

O convite é para entrar num percurso feito de “personagens aterradoras e arrepiantes, cenários naturais assustadores e espaços perigosos dos quais só os mais corajosos e mais bravos conseguirão sair”, explica a organização que, para abrir a porta, pede aos participantes que levem apenas um quilo de resíduos para reciclar (papel, cartão, embalagens de plástico, metal ou vidro). Dia 31 de Outubro, das 21h30 às 23h30.

Em Montemor-o-Velho, bruxas ao castelo

Montemor-o-Velho volta a entrar no Castelo das Bruxas. Entre abóboras, adereços fantasmagóricos, travessuras, bruxas e outros “seres extraordinários”, a fortaleza muralhada torna a dar espaço ao imaginário do Halloween.

A iniciativa, promovida pela autarquia ao abrigo do programa Castelo Sente, já faz parte da tradição local e convida miúdos e graúdos para uma visita guiada nocturna ao castelo, decorado a preceito e com sustos à medida da cartilha.

O encontro está marcado para o dia 31 de Outubro, às 21h30. A entrada é livre, mas sujeita a reserva prévia através de cultura@cm-montemorvelho.pt.

Sintra num pesadelo serrado

Se uma noite na Serra de Sintra já amedronta muito boa gente, a de 29 de Outubro promete aterrorizar muito mais. Apresenta-se como “a caminhada mais assustadora de sempre”, como se o título de O Pesadelo já não denunciasse todos os ingredientes de um filme de terror ao vivo e no breu. A saber: “os monstros saem da floresta, fantasmas transformam-se em zombies e as terríveis bruxas amaldiçoadas bebem o sangue dos mortos”.

O percurso, “fantasiado e transformado com diversos cenários e caracterizações” e habitado por actores em locais estratégicos, estende-se por cerca de três quilómetros. Não há guia: os participantes vão por um circuito pré-definido de “caminhos estreitos e medonhos”, sozinhos ou em pequenos grupos.

As sessões, para maiores de 12 anos, começam às 22h e custam 20€ por pessoa, ficando a 15€ se a inscrição for feita até à véspera (geral@andamento.pt). A organizadora Andamento - Turismo Aventura recomenda calçado aderente, roupa confortável, agasalho, impermeável, água, uns snacks, uma lanterna e, acrescentamos nós, boa resistência ao susto.

Em Lisboa, Game Over

Se gosta de terror, adrenalina e surpresas e tem nervos de aço, esta sugestão é para si. Com moradas em Lisboa (Rua de O Século e Campo de Santa Clara) e no Porto (Rua da Fábrica), o Game Over é um jogo interactivo de salas de fuga (ou escape rooms) e põe estes e outros elementos num cenário a rigor, que garante uma experiência intensa, tal como a dos filmes dedicados ao género.

Depois de escolhido o tema que dá vida e suspense à sala - e que vai buscar inspiração a histórias como as de Saw, Jack O Estripador, A Guerra dos Tronos, Missão Impossível, The Walking Dead, La Casa de Papel ou Templo Proibido de Montezuma -, o objectivo é conseguir escapar com a ajuda de pistas e resolução de enigmas, no espaço de uma hora. Horários, preços (a partir dos 25€/pessoa) e reservas disponíveis em www.escapegameover.pt.

Em Albufeira, monstros à rua

Albufeira prepara-se para uma ser invadida por “bruxas, zombies, cuspidores de fogo, andarilhos, lobisomens e outras personagens assustadoras”. A noite mais terrífica do ano multiplica-se por três, de 29 a 31 de Outubro. É uma festa de rua promovida pela autarquia, com decoração à medida do espírito e muita animação pelo caminho.

Algarvios e forasteiros devem preparar-se para um “túnel dos horrores”, concursos (de abóboras originais e do monstro mais belo), lendas de mouras encantadas transformadas na performance O Castelo do Mago, actuações de DJ, cocktails temáticos, espectáculos de dança, pinturas faciais, uma spooky run e um “desfile fantasmagórico”.

Manda o mapa que as vassouras pousem na baixa de Albufeira, entre as 19h e as 24h, e na Oura, das 20h30 às 23h. O programa detalhado está aqui.