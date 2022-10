Quarta na TV: o terror de Halloween com futebol pelo meio, enquanto voam Passarinhos e Passarões

CINEMA

Fúria

TVCine Top, 9h55

Abril de 1945. Aproxima-se a vitória dos aliados. Atrás das linhas do inimigo, em pleno território alemão, o sargento norte-americano Don “Wardaddy” Collier comanda um pequeno grupo de homens num único tanque de guerra. Pretendem apenas matar o maior número possível de inimigos e sair vivos daquele inferno. Um filme de guerra sobre o valor da amizade, escrito e realizado por David Ayer (Fim de Turno, Sabotagem). O elenco conta com Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman, Jon Bernthal, Michael Peña, Jason Isaacs e Scott Eastwood.

Sei o Que Fizeste no Verão Passado

AXN Movies, 21h10

É um morto que não fica enterrado nem esquecido. Após um atropelo acidental, quatro jovens em pânico decidem atirar o corpo da vítima ao mar, que regressa um ano depois em busca de vingança. Seguido da sequela Ainda Sei o Que Fizeste no Verão Passado, em que a sobrevivente Julie (Jennifer Love Hewitt) e o namorado (Freddie Prinze Jr.) aceitam o convite de uma amiga para umas férias numa ilha tropical. Mas enquanto fazem karaoke, Julie vê a frase I still know no meio da letra e percebe que está presa numa ilha com o velho assassino. Ambos slashers emblemáticos do cinema de horror dos anos 90, a não perder no especial de Halloween Semana do Medo, do AXN Movies.

Passarinhos e Passarões

TVCine Edition, 22h

Enquanto se deslocam pela estrada fora, os Innocenti (apelido que não podia ser mais simbólico) — Totó (o lendário actor cómico tem aqui a última e uma das suas mais aclamadas interpretações) e o seu filho Ninetto (Ninetto Davoli) — encontram um corvo falante que comenta a actualidade política até à exaustão, forçando medidas drásticas da parte dos homens. Este invulgar objecto cinematográfico integra uma alegoria filosófica que põe na balança o cristianismo e o marxismo. É considerado o filme “mais vulnerável e secreto” da complexa e multifacetada obra de Pier Paolo Pasolini.

A Maldição de Chucky

SyFy, 22h15

Depois do suicídio da sua mãe, Nica (Fiona Dourif) recebe a visita da prepotente irmã Barb (Danielle Bisutti). A sua filha traz um boneco ruivo (a personagem titular, com a imprescindível voz de Brad Dourif), que chegou misteriosamente pelos correios e parece ter alguma relação com a série de homicídios recentes na vizinhança. Segue-se O Culto de Chucky, em que o polichinelo psicopata regressa desesperado para matar a sobrevivente Nica, que cumpre pena num hospital psiquiátrico. Jennifer Tilly volta como a voz de Tiffany, a sanguinária namorada de Chucky, em mais dois capítulos da franchise criada por Don Mancini, que também escreve e realiza.

Serpentes a Bordo

Hollywood, 0h15

Um agente do FBI, Neville Flynn (Samuel L. Jackson), é encarregue de acompanhar uma testemunha do assassinato de um procurador, pelo temido criminoso Eddie Kim, que manda libertar centenas de cobras venenosas a bordo do avião que os transporta. Realizado por David R. Ellis, e com interpretações de Nathan Phillips e Julianna Margulies, este foi um filme icónico pela novidade de ter contado com a participação activa da comunidade internauta na escrita do argumento.

DOCUMENTÁRIO

O Segredo de Darwin - A Experiência do Rapto das Crianças

RTP2, 23h12

Este documentário de Jurgen Stumpfhaus conta uma história enterrada nos confins do mundo, envolvendo o pioneiro naturalista britânico Charles Darwin e quatro jovens índios da Terra do Fogo, recolhidos a bordo do HMS Beagle na sua famosa expedição de 1833 para a América do Sul, que revolucionaria o pensamento científico da época. Os indígenas haviam sido secretamente raptados com o intuito de convencer os membros da tribo da superioridade da civilização europeia, numa experiência falhada que chegou a ameaçar o poder da monarquia britânica.

DESPORTO

Futebol: Tottenham x Sporting

TVI, 19h55

Directo. O Sporting de Rúben Amorim desloca-se a Londres para defrontar o Tottenham de Antonio Conte, no decisivo quinto jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões, em que ambas as equipas, que têm feito campanhas semelhantes, se digladiam por uma vaga na zona de classificação aos oitavos de final.